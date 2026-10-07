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У Путіна зробили заяву щодо ініціатив Індії для завершення війни в Україні

14:15 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Капітонова
У Путіна зробили заяву щодо ініціатив Індії для завершення війни в Україні Фото: Дмитро Пєсков, речник Кремля (Getty Images)
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Індія готова повноцінно долучитися до врегулювання російсько-української війни.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"Індійська сторона справді заявляє про готовність зробити посильний внесок у врегулювання ситуації навколо України", - стверджує представник російського диктатора Володимира Путіна.

Пєсков також публічно визнав, що Нью-Делі вже передав Москві пропозиції щодо завершення російсько-української війни. Попри це, речник Кремля поки не захотів розкривати жодних подробиць.

Що цікаво, нещодавно видання Hindustan Times розкрило зміст індійської пропозиції, посилаючись на власні джерела.

Так, інсайдери стверджують, що Нью-Делі запропонував триетапний план перемир'я між РФ та Україною. Йдеться про:

  1. припинення ударів по енергетичній та іншій інфраструктурі;
  2. гарантування безперешкодного транспортування зерна й енергоносіїв через порти Чорного моря;
  3. припинення атак на комерційні судна у стратегічно важливій акваторії.

Джерела ЗМІ звертають увагу на те, що ця пропозиція Індії є розлогішою за попередні плани щодо припинення вогню, зокрема з боку Єгипту, Туреччини та США.

Що важливо розуміти: вона охоплює не лише інфраструктуру, а й комерційне судноплавство, а також передбачає збереження ключових маршрутів для постачання товарів.

Також вказано, що команді українського президента Володимира Зеленського цей план передав глава індійського МЗС Субрахманьям Джайшанкар під час візиту до Києва.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Індія вирішила посилити свою роль у мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни.

До речі, нещодавно індійська влада публічно закликала своїх громадян не вступати до російських військ.

Також ми писали, як в Україні оцінюють нові ініціативи Нью-Делі щодо завершення війни.

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