Украина готова к пяти форматам прекращения огня и ждет согласия Москвы, - МИД

Украина готова прорабатывать решения для достижения мира и прорабатывает с партнерами пять разных форматов прекращения огня.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина .

В МИД отметили, что речь идет о пяти разных форматах, о которых ранее упоминал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Это наработка при участии украинской дипломатии, реалистичные и взаимовыгодные.

Украина прорабатывает пять основных направлений:

Полный и безусловный режим. Общее прекращение огня, на которое Украина согласилась еще в марте 2025 года. Это согласие остается в силе и ждет зеркального решения РФ.

Черноморский формат. Предложения безопасности мореплавания в Черном море, которые разрабатываются совместно с Турцией и Египтом.

Продовольственная безопасность в Черном море. Решение о сохранении и защите продовольственного экспорта при активной вовлечённости Индии.

Энергетический трек через Индию. Прекращение огня и ударов именно в области энергетической инфраструктуры, над которым активно работает индийская сторона.

Американское направление энергетического перемирия. Работа по прекращению огня в энергетике с участием США, которую обсуждали президент Украины Владимир Зеленский и лидер Дональд Трамп.

"Для танго нужны двое, поэтому нужно согласие российской стороны на эти модальности. Предложения, по нашему мнению, взаимовыгодны и реалистичны", - подчеркнул Тихий.

МИД призывает общество сознательно оценивать заявления о мирном процессе и не поддаваться на манипуляционные упреки.

"Мне кажется, что это просто цинизм и использование усталости людей в циничных своих политических целях зарабатывания баллов. Попытка переложить вину за продолжение войны с Москвы на Киев - это манипуляция", - отметил спикер МИД.