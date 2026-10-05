Індія посилює роль у мирному процесі між Україною та РФ: що стало причиною

Індія активно працює над перемир'ям РФ та України у Чорному морі. Адже судноплавство у цьому регіоні торкається її торгових інтересів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Індія прагне перемир'я у Чорному морі

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що Індія відіграє більш безпосередню роль у зусиллях щодо припинення війни між Росією та Україною.

Для цього, за його словами, країна залучає обидві сторони до вирішення таких питань як:

судноплавство,

зменшення воєнних дій.

Дипломат виступав на конференції з безпеки минулими вихідними і сказав, що Індія останніми місяцями стала "трохи більше залученою, ніж просто адвокація".

Коментарі вказують на більш активну роль Нью-Делі після років обережного підходу до війни, частково через його давні зв'язки з Росією.

"Ми ведемо переговори як з Росією, так і з Україною з цього приводу. Ми намагаємося бути корисними, починаючи з питання безпеки судноплавства в Чорному морі", – сказав він.

Джайшанкар також додав, що переговори охоплювали ще:

постачання енергоносіїв,

"можливості відсутності нападу".

Чому почалися переговори

Перемовини Індії з Росією та Україною розпочалися після нападів у липні, внаслідок яких загинули та були поранені індійські моряки.

Це спонукало Нью-Делі обговорювати це питання з Москвою та Києвом, заявив Джайшанкар у понеділок на Економічній нараді Каутілья в Нью-Делі.

Ці контакти розширилися від морської безпеки до того, чи можна сприяти експорту зерна через Чорне море. А згодом енергетика стала частиною обговорень, сказав Джайшанкар.

Дипломат застеріг, що немає жодної гарантії досягнення угоди. Навіть обмежене розуміння було б корисним, оскільки перебої з експортом зерна, енергії та добрив непропорційно вплинуть на країни Глобального Півдня, каже він.

Конкретні пропозиції

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга минулого тижня визнав зростаючу роль Індії у спробах досягти перемир'я. Він сказав, що Індія була однією з чотирьох країн, які висунули пропозиції щодо припинення війни.

Кожна з них закликала до взаємного припинення ударів по енергетичних цілях, а також до відновлення Чорного моря. Пропозиція Нью-Делі була "найбільш вичерпною", сказав він, не уточнюючи її конкретних пунктів.