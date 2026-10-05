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Рубіо відповів на зухвалі заклики Росії вивезти дипломатів з Києва

19:34 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Рубіо відповів на зухвалі заклики Росії вивезти дипломатів з Києва Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
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Росія постійно завдає ударів по Києву і закликає іноземних дипломатів залишити столицю України. США самі вирішуватимуть, коли це зробити.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію.

"Росія вже кілька місяців закликає іноземних дипломатів залишити Київ. Ми маємо там посольство і самі визначатимемо, чи безпечно їм там перебувати", - наголосив він.

Рубіо зауважив, що США переглянуть своє рішення, якщо ситуація зміниться і для дипломатів виникне реальна небезпека.

"Ми щодня аналізуємо безпеку кожної дипломатичної місії у світі. Якщо виникне загроза, яка, на нашу думку, потребуватиме зміни нашої позиції, ми це зробимо", - заявив держсекретар США.

Що передувало

Нагадаємо, The Guardian писало, що західні посольства готують плани дій на випадок вивезення своїх місій з Києва до Львова або Польщі. Релокація відбудеться, якщо РФ почне цілеспрямовано атакувати іноземні представництва.

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не було.

Він повідомив, що існує чітко визначена процедура для подібних рішень. Зокрема, іноземні представництва при ухваленні таких рішень завчасно інформують про це.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін наказав посилити атаки на Київ, щоб змусити українців покинути столицю.

Глава держави підкреслив, що саме цього Кремль хотів ще на початку повномасштабного вторгнення.

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