Україна готова говорити з РФ, але терпіння не безмежне, - Мельник на Радбезі ООН

Мельник наголосив, що за останній місяць Україна суттєво змінила динаміку війну і навіть воєнкори РФ публічно визнають, що Москва не зможе перемогти у цій війні.

Також він зазначив, що наслідки війни, яку розпочав диктатор РФ Володимир Путін, тепер бумерангом повертаються до Росії і росіяни вперед їх відчувають.

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Дипломат констатував, що майже 40% НПЗ Росії вже пошкоджені і не підтримують воєнну машину Кремля.

"Останні дні показали, що навіть щит ППО, збудований навколо Москви та посилений системами, перекинутими з усієї Росії, не здатен захистити її військові цілі. І це лише початок", - додав він.

Окремо Мельник підкреслив, що Україна на протязі останніх 15 місяців зверталась до Радбезу ООН із закликом, щоб була ухвалена резолюція про повне та безумовне припинення вогню.

"На жаль, простягнута рука України так і зависла в повітрі", - заявив дипломат.

Постпред додав, що Київ готовий до прямих переговорів з Москвою для досягнення справедливого і тривалого миру відповідно до Статуту ООН, але й попередив, що терпіння України "не безмежне".

Також він наголосив, що якщо Радбез і надалі буде в очікувальній позиціях, тоді Київ може переглянути свою пропозицію.

"Не можу виключати, що Україна може відкалібрувати та змінити свою пропозицію. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом", - сказав дипломат.

Окрім того, Мельник звернувся, до представника РФ, закликавши Москву покинути територію України. Він наголосив, що росіяни не зможуть втримати окуповані землі, тож поки не пізно, військам РФ краще якнайшвидше вийти з України.