Украина готова вести переговоры с РФ, но терпение не безгранично, - Мельник на Совбезе ООН

Мельник подчеркнул, что за последний месяц Украина существенно изменила ход войны, и даже военные корреспонденты РФ публично признают, что Москва не сможет победить в этой войне.

Также он отметил, что последствия войны, начатой диктатором РФ Владимиром Путиным, теперь бумерангом возвращаются в Россию, и россияне уже ощущают их на себе.

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Дипломат констатировал, что почти 40% НПЗ России уже повреждены и не обеспечивают работу военной машины Кремля.

"Последние дни показали, что даже щит ПВО, построенный вокруг Москвы и усиленный системами, переброшенными со всей России, не способен защитить ее военные объекты. И это только начало", - добавил он.

Отдельно Мельник подчеркнул, что Украина на протяжении последних 15 месяцев обращалась к Совбезу ООН с призывом принять резолюцию о полном и безусловном прекращении огня.

"К сожалению, протянутая рука Украины так и зависла в воздухе", - заявил дипломат.

Постпред добавил, что Киев готов к прямым переговорам с Москвой для достижения справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН, но также предупредил, что терпение Украины "не безгранично".

Также он подчеркнул, что если Совбез и в дальнейшем будет занимать выжидательную позицию, то Киев может пересмотреть свое предложение.

"Не могу исключать, что Украина может скорректировать и изменить свое предложение. Прекращение огня вдоль фактической линии фронта уже является большим компромиссом", - сказал дипломат.

Кроме того, Мельник обратился к представителю РФ, призвав Москву покинуть территорию Украины. Он подчеркнул, что россияне не смогут удержать оккупированные земли, поэтому, пока не поздно, войскам РФ лучше как можно скорее выйти из Украины.