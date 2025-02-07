Україна готова евакуювати цивільних у Курській області, якщо Росія попросить, - ЗМІ

Україна готова відкрити гуманітарний коридор у Курській області, Російська Федерація (РФ), за умови, якщо Москва попросить про це.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
Київ готовий відкрити гуманітарний коридор для евакуації сотень російських цивільних осіб, які проживають на територіях Курської області, які сьогодні контролюють Сили оборони, якщо Москва звернеться з відповідним проханням.
Як пише видання, наразі в районах Курської області, які перебувають під контролем Збройних сил України (ЗСУ), проживають більше 1,5 тисяч цивільних.
"Сім'ї (росіян, - ред.) дедалі більше гніваються на російську владу через втрату зв'язку з близькими, які опинилися без зв'язку по той бік лінії фронту", - додає Le Monde.
Ще влітку 2024-го ЗСУ розпочали наступ на території Курської області. Тоді ж Сили оборони взяли під контроль частину регіону. Протягом наступного пів року росіянам вдалось повернути контроль над деякими територіями, але українські воїни й надалі утримують десятки населених пунктів, у тому ж числі й Суджу.
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, за час операції на території Курської області Росія втратила вже 40 тисяч солдатів.
Тим часом Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Силам оборони нещодавно вдалось просунутись до 5 км у регіоні.
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