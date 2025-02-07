Киев готов открыть гуманитарный коридор для эвакуации сотен российских гражданских лиц, проживающих на территориях Курской области, которые сегодня контролируют Силы обороны, если Москва обратится с соответствующей просьбой.

Как пишет издание, в настоящее время в районах Курской области, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), проживают более 1,5 тысяч гражданских.

"Семьи (россиян, - ред.) все больше гневаются на российские власти из-за потери связи с близкими, которые оказались без связи по ту сторону линии фронта", - добавляет Le Monde.