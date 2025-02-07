Україна готова евакуювати цивільних у Курській області, якщо Росія попросить, - ЗМІ

Україна готова відкрити гуманітарний коридор у Курській області, Російська Федерація (РФ), за умови, якщо Москва попросить про це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

Київ готовий відкрити гуманітарний коридор для евакуації сотень російських цивільних осіб, які проживають на територіях Курської області, які сьогодні контролюють Сили оборони, якщо Москва звернеться з відповідним проханням.

Як пише видання, наразі в районах Курської області, які перебувають під контролем Збройних сил України (ЗСУ), проживають більше 1,5 тисяч цивільних.

"Сім'ї (росіян, - ред.) дедалі більше гніваються на російську владу через втрату зв'язку з близькими, які опинилися без зв'язку по той бік лінії фронту", - додає Le Monde.