Украина готова эвакуировать гражданских в Курской области, если Россия попросит, - СМИ
Украина готова открыть гуманитарный коридор в Курской области, Российская Федерация (РФ), при условии, если Москва попросит об этом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
Киев готов открыть гуманитарный коридор для эвакуации сотен российских гражданских лиц, проживающих на территориях Курской области, которые сегодня контролируют Силы обороны, если Москва обратится с соответствующей просьбой.
Как пишет издание, в настоящее время в районах Курской области, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), проживают более 1,5 тысяч гражданских.
"Семьи (россиян, - ред.) все больше гневаются на российские власти из-за потери связи с близкими, которые оказались без связи по ту сторону линии фронта", - добавляет Le Monde.
Операция в Курской области
Еще летом 2024-го ВСУ начали наступление на территории Курской области. Тогда же Силы обороны взяли под контроль часть региона. В течение следующего полугода россиянам удалось вернуть контроль над некоторыми территориями, но украинские воины и в дальнейшем удерживают десятки населенных пунктов, в том же числе и Суджу.
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за время операции на территории Курской области Россия потеряла уже 40 тысяч солдат.
Между тем Институт изучения войны (ISW) заявил, что Силам обороны недавно удалось продвинуться до 5 км в регионе.
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