Україна готова до другого саміту миру: чи буде там Росія

Україна підготувалася до проведення другого саміту миру. Але поки що Росія категорично заперечує свою участь у заході.

Більш детально про підготовку до саміту і що говорять про нього в Москві, - у матеріалі РБК-Україна .

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Підготовка України до саміту

На початку грудня минулого року керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв про те, що Україна спільно з партнерами напрацювала спільну мирну рамку, яка стане основою для другого саміту миру.

Фактично глава ОП підтвердив, що робота над мирним планом, який у Києві називали умовою для проведення другого саміту миру, була завершена.

Уже наприкінці грудня речник МЗС України Георгій Тихий уточнив, що Україна "все підготувала" для проведення другого саміту миру.

"Україна зараз, можна сказати, у сильній дипломатичній позиції, оскільки все підготовлено, але звісно, щоб саміт цей відбувся і він був результативним, потрібна підготовка. Терміни (проведення саміту - ред.), які озвучувалися, були орієнтовними", - підкреслював він.

Тихий пояснив, що Україна хоче, щоб саміт був результативним, тому "події заради події" проводити не буде.

Реакція Росії

Уже за кілька днів після заяви Тихого в Москві знову заговорили про плани України провести другий саміт миру.

Міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров поскаржився, що в жовтні Україна з партнерами провела зустрічі для підготовки другого саміту, щоб "висунути Росії якийсь ультиматум".

"Я багато разів пояснював, що ми не збираємося брати участь у Саміті миру, навіть якщо отримаємо запрошення", - додав він.

За словами Лаврова, Україна не відмовилася від повного відновлення територіальної цілісності та повного виведення російських військ.