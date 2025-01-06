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Украина готова ко второму саммиту мира: будет ли там Россия

Киев, Понедельник 06 января 2025 18:30
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Украина готова ко второму саммиту мира: будет ли там Россия Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (flick by eda_dfae)
Автор: Иван Носальский

Украина подготовилась к проведению второго саммита мира. Но пока что Россия категорически отрицает свое участие в мероприятии.

Более детально о подготовке к саммиту и что говорят о нем в Москве, - в материале РБК-Украина.

Содержание:

Подготовка Украины к саммиту

В начале декабря прошлого года руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявлял о том, что Украина совместно с партнерами наработала совместную мирную рамку, которая станет основой для второго саммита мира.

Фактически глава ОП подтвердил, что работа над мирным планом, который в Киеве называли условием для проведения второго саммита мира, была завершена.

Уже в конце декабря спикер МИД Украины Георгий Тихий уточнил, что Украина "все подготовила" для проведения второго саммита мира.

"Украина сейчас, можно сказать, в сильной дипломатической позиции, поскольку все подготовлено, но конечно, чтобы саммит этот состоялся и он был результативным - нужна подготовка. Сроки (проведения саммита - ред.), которые озвучивались, были ориентировочными", - подчеркивал он.

Тихий объяснил, что Украина хочет, чтобы саммит был результативным, поэтому "события ради события" проводить не будет.

Реакция России

Уже через несколько дней после заявления Тихого в Москве снова заговорили о планах Украины провести второй саммит мира.

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров пожаловался, что в октябре Украина с партнерами провела встречи для подготовки второго саммита, чтобы "выдвинуть России какой-то ультиматум".

"Я много раз объяснял, что мы не собираемся участвовать в Саммите мира, даже если получим приглашение", - добавил он.

По словам Лаврова, Украина не отказалась от полного восстановления территориальной целостности и полного вывода российских войск.

К слову, ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявлял, что его страна готова провести у себя второй саммит мира.

При подготовке материала использовались: заявления руководителя ОП Андрея Ермака, спикера МИД Украины Георгия Тихого и главы МИД России Сергея Лаврова.

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