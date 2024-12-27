У Словаччині заявили, що готові провести саміт миру у себе і пропонували це Путіну

Словаччина заявила, що готова провести на своїй території другий саміт миру України. Братислава пропонувала таку ініціативу російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на STVR.

"Словаччина послідовно просуває мирні рішення, і ми підтримуємо будь-які мирні ініціативи. Тому цього року я також брав участь у саміті миру в Швейцарії. Усі учасники погодилися з тим, що наш уряд просуває, що подальші мирні переговори мають відбуватися за участю всіх сторін, включаючи Росію", - сказав міністр.

За його словами, підготовка другого саміту миру відбуватиметься на різних рівнях, а Словаччина нібито кілька разів заявляла, що пропонує свою територію як місце проведення.

"У цьому контексті ми сприймаємо заяву російського президента, який визнав, що частина мирних переговорів може бути проведена в Словаччині як позитивний сигнал для якнайшвидшого завершення цієї війни, кровопролиття і руйнувань", - заявив глава МЗС.

Бланар також додав, що словацький уряд пропонував українській стороні провести мирний саміт у Словаччині на спільній міжурядовій зустрічі на початку жовтня в Ужгороді.