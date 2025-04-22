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Україна готова до будь-якого формату переговорів із Росією: Зеленський назвав умову

Київ, Вівторок 22 квітня 2025 20:30
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Україна готова до будь-якого формату переговорів із Росією: Зеленський назвав умову Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна може почати двосторонні переговори з Росією. Такий діалог можливий після повного припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

Президент України вважає, що росіяни бояться вести прямі переговори з Україною, незважаючи на натяки з боку Кремля. За його словами, ці сигнали можуть свідчити або про страх, що США вийдуть із переговорного процесу, або навпаки - про бажання, щоб Вашингтон перестав у ньому брати участь.

"Що стосується будь-яких переговорів - де результати? Якщо росіяни готові до повного припинення вогню, після повного припинення вогню, з розумінням на який термін, ми готові до будь-якого формату переговорів із ними", - додав Зеленський.

Також президент, коментуючи переговори США та Росії, висловив сподівання, що Україна знає багато з того, що слід знати їй.

"Я маю на увазі саме питання України", - уточнив він.

Заява Путіна

Нагадаємо, вчора, 21 квітня, російський диктатор Володимир Путін відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського про припинення ударів по об'єктах цивільної інфраструктури на 30 днів.

За словами глави Кремля, з такою ініціативою потрібно розібратися. Також він допустив двосторонні переговори з Україною для обговорення такого питання.

До слова, Росія в неділю, 20 квітня, майже 3 тисячі разів порушила своє "великоднє перемир'я", яке запропонував Путін.

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