Украина готова к любому формату переговоров с Россией: Зеленский назвал условие
Украина может начать двусторонние переговоры с Россией. Такой диалог возможен после полного прекращения огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.
Президент Украины считает, что россияне боятся вести прямые переговоры с Украиной, несмотря на намеки со стороны Кремля. По его словам, эти сигналы могут говорить либо о страхе, что США выйдут из переговорного процесса, либо наоборот - о желании, чтобы Вашингтон перестал в нем участвовать.
"Что касается любых переговоров - где результаты? Если русские готовы к полному прекращению огня, после полного прекращения огня, с пониманием на какой срок, мы готовы к любому формату переговоров с ними", - добавил Зеленский.
Также президент, комментируя переговоры США и России, выразил надежду, что Украина знает много из того, что следует знать ей.
"Я имею в виду именно вопрос Украины", - уточнил он.
Заявление Путина
Напомним, вчера, 21 апреля, российский диктатор Владимир Путин отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского о прекращении ударов по объектам гражданской инфраструктуры на 30 дней.
По словам главы Кремля, с такой инициативой нужно разобраться. Также он допустил двусторонние переговоры с Украиной для обсуждения такого вопроса.
К слову, Россия в воскресенье, 20 апреля, почти 3 тысячи раз нарушила свое "пасхальное перемирие", которое предложил Путин.
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