Україна - Франція: квитки вже у продажу, але є важливий нюанс

Україна - Франція: як купити квитки на матч

Придбати квитки можна на сайтах двох операторів: ticketsbox.com та mticket.pl.

Ціна одного квитка стартує від 80 польських злотих. Один вболівальник може придбати не більше чотирьох перепусток на гру.

Важливо звернути увагу, що в перші два дні продажу (22 та 23 липня) квитки можна буде придбати виключно за криптовалюту.

Як повідомляє УАФ, інші способи оплати (зокрема, банківською картою) будуть додані згодом.

Як купити квиток: покрокова інструкція

Перейдіть на один із сайтів квиткових операторів: ticketsbox.com або mticket.pl. Оберіть бажану категорію та кількість квитків (до 4-х одиниць). Зареєструйтеся, вказавши латиницею свої ім'я, прізвище, номер телефону, e-mail та дані документа (паспорт, ID-картка, PESEL). Оберіть спосіб оплати та завершіть процедуру.

Придбаний квиток надійде на вказану вами електронну адресу. Його необхідно роздрукувати у високій якості або завантажити на телефон, встановивши максимальну яскравість екрану для сканування на вході.

Важлива інформація для вболівальників

Квитки обміну та поверненню не підлягають

Кожен відвідувач, незалежно від віку, повинен мати окремий квиток

Ворота стадіону для входу відкриються за дві години до початку матчу

"Підтримуйте національну збірну України, одягайте синьо-жовте вбрання та беріть із собою дозволену патріотичну атрибутику!" - закликають в Українській асоціації футболу.