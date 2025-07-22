Україна - Франція: квитки вже у продажу, але є важливий нюанс

Розпочався продаж квитків на стартовий матч відбору на Чемпіонат світу-2026 між збірними України та Франції. Поєдинок відбудеться 5 вересня у польському Вроцлаві, а ціни на квитки стартують від 80 злотих. Проте в перші дні продажу діє незвична умова оплати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української асоціації футболу.
Придбати квитки можна на сайтах двох операторів: ticketsbox.com та mticket.pl.
Ціна одного квитка стартує від 80 польських злотих. Один вболівальник може придбати не більше чотирьох перепусток на гру.
Важливо звернути увагу, що в перші два дні продажу (22 та 23 липня) квитки можна буде придбати виключно за криптовалюту.
Як повідомляє УАФ, інші способи оплати (зокрема, банківською картою) будуть додані згодом.
Придбаний квиток надійде на вказану вами електронну адресу. Його необхідно роздрукувати у високій якості або завантажити на телефон, встановивши максимальну яскравість екрану для сканування на вході.
"Підтримуйте національну збірну України, одягайте синьо-жовте вбрання та беріть із собою дозволену патріотичну атрибутику!" - закликають в Українській асоціації футболу.
Збірна України з футболу під керівництвом Сергія Реброва розпочне кваліфікацію матчем проти Франції 5 вересня у польському Вроцлаві на "Тарчинський Арені". Цей стадіон вважається "щасливим" для України, адже тут "синьо-жовті" ще жодного разу не програвали, здобувши дві перемоги та одну нічию у попередніх трьох матчах.
Окрім Франції, Україна зіграє з Ісландією та Азербайджаном. Усі матчі будуть проведені восени 2025 року.
Напряму на Мундіаль виходить лише переможець групи.
Команда, що посяде друге місце, отримає шанс у раунді плей-оф (березень 2026 року).
Загалом від Європи на ЧС потраплять 16 збірних.
Мундіаль 2026 року стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Вони будуть розподілені на 12 груп по чотири команди. Турнір прийматимуть 16 міст у США, Канаді та Мексиці.