Украина - Франция: билеты уже в продаже, но есть важный нюанс

Началась продажа билетов на стартовый матч отбора на Чемпионат мира-2026 между сборными Украины и Франции. Поединок состоится 5 сентября в польском Вроцлаве, а цены на билеты стартуют от 80 злотых. Однако в первые дни продажи действует необычное условие оплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.
Купить билеты можно на сайтах двух операторов: ticketsbox.com и mticket.pl.
Цена одного билета стартует от 80 польских злотых. Один болельщик может приобрести не более четырех пропусков на игру.
Важно обратить внимание, что в первые два дня продажи (22 и 23 июля) билеты можно будет приобрести исключительно за криптовалюту.
Как сообщает УАФ, другие способы оплаты (в частности, банковской картой) будут добавлены позже.
Приобретенный билет поступит на указанный вами электронный адрес. Его необходимо распечатать в высоком качестве или загрузить на телефон, установив максимальную яркость экрана для сканирования на входе.
"Поддерживайте национальную сборную Украины, надевайте сине-желтую одежду и берите с собой разрешенную патриотическую атрибутику!" - призывают в Украинской ассоциации футбола.
Сборная Украины по футболу под руководством Сергея Реброва начнет квалификацию матчем против Франции 5 сентября в польском Вроцлаве на "Тарчинский Арене". Этот стадион считается "счастливым" для Украины, ведь здесь "сине-желтые" еще ни разу не проигрывали, одержав две победы и одну ничью в предыдущих трех матчах.
Кроме Франции, Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном. Все матчи будут проведены осенью 2025 года.
Напрямую на Мундиаль выходит только победитель группы.
Команда, которая займет второе место, получит шанс в раунде плей-офф (март 2026 года).
Всего от Европы на ЧМ попадут 16 сборных.
Мундиаль 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 сборных. Они будут распределены на 12 групп по четыре команды. Турнир будут принимать 16 городов в США, Канаде и Мексике.