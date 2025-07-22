Україна - Франція: квитки вже у продажу, але є важливий нюанс
Розпочався продаж квитків на стартовий матч відбору на Чемпіонат світу-2026 між збірними України та Франції. Поєдинок відбудеться 5 вересня у польському Вроцлаві, а ціни на квитки стартують від 80 злотих. Проте в перші дні продажу діє незвична умова оплати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української асоціації футболу.
Україна - Франція: як купити квитки на матч
Придбати квитки можна на сайтах двох операторів: ticketsbox.com та mticket.pl.
Ціна одного квитка стартує від 80 польських злотих. Один вболівальник може придбати не більше чотирьох перепусток на гру.
Важливо звернути увагу, що в перші два дні продажу (22 та 23 липня) квитки можна буде придбати виключно за криптовалюту.
Як повідомляє УАФ, інші способи оплати (зокрема, банківською картою) будуть додані згодом.
Як купити квиток: покрокова інструкція
- Перейдіть на один із сайтів квиткових операторів: ticketsbox.com або mticket.pl.
- Оберіть бажану категорію та кількість квитків (до 4-х одиниць).
- Зареєструйтеся, вказавши латиницею свої ім'я, прізвище, номер телефону, e-mail та дані документа (паспорт, ID-картка, PESEL).
- Оберіть спосіб оплати та завершіть процедуру.
Придбаний квиток надійде на вказану вами електронну адресу. Його необхідно роздрукувати у високій якості або завантажити на телефон, встановивши максимальну яскравість екрану для сканування на вході.
Важлива інформація для вболівальників
- Квитки обміну та поверненню не підлягають
- Кожен відвідувач, незалежно від віку, повинен мати окремий квиток
- Ворота стадіону для входу відкриються за дві години до початку матчу
"Підтримуйте національну збірну України, одягайте синьо-жовте вбрання та беріть із собою дозволену патріотичну атрибутику!" - закликають в Українській асоціації футболу.
Україна у відборі на ЧС-2026: що треба знати
Збірна України з футболу під керівництвом Сергія Реброва розпочне кваліфікацію матчем проти Франції 5 вересня у польському Вроцлаві на "Тарчинський Арені". Цей стадіон вважається "щасливим" для України, адже тут "синьо-жовті" ще жодного разу не програвали, здобувши дві перемоги та одну нічию у попередніх трьох матчах.
Окрім Франції, Україна зіграє з Ісландією та Азербайджаном. Усі матчі будуть проведені восени 2025 року.
- 5 вересня: Україна - Франція
- 9 вересня: Азербайджан - Україна
- 10 жовтня: Ісландія - Україна
- 13 жовтня: Україна - Азербайджан
- 13 листопада: Франція - Україна
- 16 листопада: Україна - Ісландія
Напряму на Мундіаль виходить лише переможець групи.
Команда, що посяде друге місце, отримає шанс у раунді плей-оф (березень 2026 року).
Загалом від Європи на ЧС потраплять 16 збірних.
Мундіаль 2026 року стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Вони будуть розподілені на 12 груп по чотири команди. Турнір прийматимуть 16 міст у США, Канаді та Мексиці.
- Дата старту: 11 червня 2026 року (Мехіко).
- Дата фіналу: 19 липня 2026 року (Нью-Йорк).