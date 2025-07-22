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Україна - Франція: квитки вже у продажу, але є важливий нюанс

Вівторок 22 липня 2025 14:06
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Україна - Франція: квитки вже у продажу, але є важливий нюанс Квитки на матч Україна - Франція вже є у продажу (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Розпочався продаж квитків на стартовий матч відбору на Чемпіонат світу-2026 між збірними України та Франції. Поєдинок відбудеться 5 вересня у польському Вроцлаві, а ціни на квитки стартують від 80 злотих. Проте в перші дні продажу діє незвична умова оплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української асоціації футболу.

Україна - Франція: як купити квитки на матч

Придбати квитки можна на сайтах двох операторів: ticketsbox.com та mticket.pl.

Ціна одного квитка стартує від 80 польських злотих. Один вболівальник може придбати не більше чотирьох перепусток на гру.

Важливо звернути увагу, що в перші два дні продажу (22 та 23 липня) квитки можна буде придбати виключно за криптовалюту.

Як повідомляє УАФ, інші способи оплати (зокрема, банківською картою) будуть додані згодом.

Як купити квиток: покрокова інструкція

  1. Перейдіть на один із сайтів квиткових операторів: ticketsbox.com або mticket.pl.
  2. Оберіть бажану категорію та кількість квитків (до 4-х одиниць).
  3. Зареєструйтеся, вказавши латиницею свої ім'я, прізвище, номер телефону, e-mail та дані документа (паспорт, ID-картка, PESEL).
  4. Оберіть спосіб оплати та завершіть процедуру.

Придбаний квиток надійде на вказану вами електронну адресу. Його необхідно роздрукувати у високій якості або завантажити на телефон, встановивши максимальну яскравість екрану для сканування на вході.

Важлива інформація для вболівальників

  • Квитки обміну та поверненню не підлягають
  • Кожен відвідувач, незалежно від віку, повинен мати окремий квиток
  • Ворота стадіону для входу відкриються за дві години до початку матчу

"Підтримуйте національну збірну України, одягайте синьо-жовте вбрання та беріть із собою дозволену патріотичну атрибутику!" - закликають в Українській асоціації футболу.

Україна у відборі на ЧС-2026: що треба знати

Збірна України з футболу під керівництвом Сергія Реброва розпочне кваліфікацію матчем проти Франції 5 вересня у польському Вроцлаві на "Тарчинський Арені". Цей стадіон вважається "щасливим" для України, адже тут "синьо-жовті" ще жодного разу не програвали, здобувши дві перемоги та одну нічию у попередніх трьох матчах.

Окрім Франції, Україна зіграє з Ісландією та Азербайджаном. Усі матчі будуть проведені восени 2025 року.

  • 5 вересня: Україна - Франція
  • 9 вересня: Азербайджан - Україна
  • 10 жовтня: Ісландія - Україна
  • 13 жовтня: Україна - Азербайджан
  • 13 листопада: Франція - Україна
  • 16 листопада: Україна - Ісландія

Напряму на Мундіаль виходить лише переможець групи.

Команда, що посяде друге місце, отримає шанс у раунді плей-оф (березень 2026 року).

Загалом від Європи на ЧС потраплять 16 збірних.

Мундіаль 2026 року стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Вони будуть розподілені на 12 груп по чотири команди. Турнір прийматимуть 16 міст у США, Канаді та Мексиці.

  • Дата старту: 11 червня 2026 року (Мехіко).
  • Дата фіналу: 19 липня 2026 року (Нью-Йорк).
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