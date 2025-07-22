Украина - Франция: билеты уже в продаже, но есть важный нюанс
Началась продажа билетов на стартовый матч отбора на Чемпионат мира-2026 между сборными Украины и Франции. Поединок состоится 5 сентября в польском Вроцлаве, а цены на билеты стартуют от 80 злотых. Однако в первые дни продажи действует необычное условие оплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.
Украина - Франция: как купить билеты на матч
Купить билеты можно на сайтах двух операторов: ticketsbox.com и mticket.pl.
Цена одного билета стартует от 80 польских злотых. Один болельщик может приобрести не более четырех пропусков на игру.
Важно обратить внимание, что в первые два дня продажи (22 и 23 июля) билеты можно будет приобрести исключительно за криптовалюту.
Как сообщает УАФ, другие способы оплаты (в частности, банковской картой) будут добавлены позже.
Как купить билет: пошаговая инструкция
- Перейдите на один из сайтов билетных операторов: ticketsbox.com или mticket.pl.
- Выберите желаемую категорию и количество билетов (до 4-х единиц).
- Зарегистрируйтесь, указав латиницей свои имя, фамилию, номер телефона, e-mail и данные документа (паспорт, ID-карта, PESEL).
- Выберите способ оплаты и завершите процедуру.
Приобретенный билет поступит на указанный вами электронный адрес. Его необходимо распечатать в высоком качестве или загрузить на телефон, установив максимальную яркость экрана для сканирования на входе.
Важная информация для болельщиков
- Билеты обмену и возврату не подлежат
- Каждый посетитель, независимо от возраста, должен иметь отдельный билет
- Ворота стадиона для входа откроются за два часа до начала матча
"Поддерживайте национальную сборную Украины, надевайте сине-желтую одежду и берите с собой разрешенную патриотическую атрибутику!" - призывают в Украинской ассоциации футбола.
Украина в отборе на ЧМ-2026: что нужно знать
Сборная Украины по футболу под руководством Сергея Реброва начнет квалификацию матчем против Франции 5 сентября в польском Вроцлаве на "Тарчинский Арене". Этот стадион считается "счастливым" для Украины, ведь здесь "сине-желтые" еще ни разу не проигрывали, одержав две победы и одну ничью в предыдущих трех матчах.
Кроме Франции, Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном. Все матчи будут проведены осенью 2025 года.
- 5 сентября: Украина - Франция
- 9 сентября: Азербайджан - Украина
- 10 октября: Исландия - Украина
- 13 октября: Украина - Азербайджан
- 13 ноября: Франция - Украина
- 16 ноября: Украина - Исландия
Напрямую на Мундиаль выходит только победитель группы.
Команда, которая займет второе место, получит шанс в раунде плей-офф (март 2026 года).
Всего от Европы на ЧМ попадут 16 сборных.
Мундиаль 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 сборных. Они будут распределены на 12 групп по четыре команды. Турнир будут принимать 16 городов в США, Канаде и Мексике.
- Дата старта: 11 июня 2026 года (Мехико).
- Дата финала: 19 июля 2026 года (Нью-Йорк).