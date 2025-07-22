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Украина - Франция: билеты уже в продаже, но есть важный нюанс

Вторник 22 июля 2025 14:06
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Украина - Франция: билеты уже в продаже, но есть важный нюанс Билеты на матч Украина - Франция уже есть в продаже (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Началась продажа билетов на стартовый матч отбора на Чемпионат мира-2026 между сборными Украины и Франции. Поединок состоится 5 сентября в польском Вроцлаве, а цены на билеты стартуют от 80 злотых. Однако в первые дни продажи действует необычное условие оплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

Украина - Франция: как купить билеты на матч

Купить билеты можно на сайтах двух операторов: ticketsbox.com и mticket.pl.

Цена одного билета стартует от 80 польских злотых. Один болельщик может приобрести не более четырех пропусков на игру.

Важно обратить внимание, что в первые два дня продажи (22 и 23 июля) билеты можно будет приобрести исключительно за криптовалюту.

Как сообщает УАФ, другие способы оплаты (в частности, банковской картой) будут добавлены позже.

Как купить билет: пошаговая инструкция

  1. Перейдите на один из сайтов билетных операторов: ticketsbox.com или mticket.pl.
  2. Выберите желаемую категорию и количество билетов (до 4-х единиц).
  3. Зарегистрируйтесь, указав латиницей свои имя, фамилию, номер телефона, e-mail и данные документа (паспорт, ID-карта, PESEL).
  4. Выберите способ оплаты и завершите процедуру.

Приобретенный билет поступит на указанный вами электронный адрес. Его необходимо распечатать в высоком качестве или загрузить на телефон, установив максимальную яркость экрана для сканирования на входе.

Важная информация для болельщиков

  • Билеты обмену и возврату не подлежат
  • Каждый посетитель, независимо от возраста, должен иметь отдельный билет
  • Ворота стадиона для входа откроются за два часа до начала матча

"Поддерживайте национальную сборную Украины, надевайте сине-желтую одежду и берите с собой разрешенную патриотическую атрибутику!" - призывают в Украинской ассоциации футбола.

Украина в отборе на ЧМ-2026: что нужно знать

Сборная Украины по футболу под руководством Сергея Реброва начнет квалификацию матчем против Франции 5 сентября в польском Вроцлаве на "Тарчинский Арене". Этот стадион считается "счастливым" для Украины, ведь здесь "сине-желтые" еще ни разу не проигрывали, одержав две победы и одну ничью в предыдущих трех матчах.

Кроме Франции, Украина сыграет с Исландией и Азербайджаном. Все матчи будут проведены осенью 2025 года.

  • 5 сентября: Украина - Франция
  • 9 сентября: Азербайджан - Украина
  • 10 октября: Исландия - Украина
  • 13 октября: Украина - Азербайджан
  • 13 ноября: Франция - Украина
  • 16 ноября: Украина - Исландия

Напрямую на Мундиаль выходит только победитель группы.

Команда, которая займет второе место, получит шанс в раунде плей-офф (март 2026 года).

Всего от Европы на ЧМ попадут 16 сборных.

Мундиаль 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 сборных. Они будут распределены на 12 групп по четыре команды. Турнир будут принимать 16 городов в США, Канаде и Мексике.

  • Дата старта: 11 июня 2026 года (Мехико).
  • Дата финала: 19 июля 2026 года (Нью-Йорк).
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