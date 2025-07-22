Украина - Франция: билеты уже в продаже, но есть важный нюанс

Началась продажа билетов на стартовый матч отбора на Чемпионат мира-2026 между сборными Украины и Франции. Поединок состоится 5 сентября в польском Вроцлаве, а цены на билеты стартуют от 80 злотых. Однако в первые дни продажи действует необычное условие оплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.

Украина - Франция: как купить билеты на матч

Купить билеты можно на сайтах двух операторов: ticketsbox.com и mticket.pl.

Цена одного билета стартует от 80 польских злотых. Один болельщик может приобрести не более четырех пропусков на игру.

Важно обратить внимание, что в первые два дня продажи (22 и 23 июля) билеты можно будет приобрести исключительно за криптовалюту.

Как сообщает УАФ, другие способы оплаты (в частности, банковской картой) будут добавлены позже.

Как купить билет: пошаговая инструкция

Перейдите на один из сайтов билетных операторов: ticketsbox.com или mticket.pl. Выберите желаемую категорию и количество билетов (до 4-х единиц). Зарегистрируйтесь, указав латиницей свои имя, фамилию, номер телефона, e-mail и данные документа (паспорт, ID-карта, PESEL). Выберите способ оплаты и завершите процедуру.

Приобретенный билет поступит на указанный вами электронный адрес. Его необходимо распечатать в высоком качестве или загрузить на телефон, установив максимальную яркость экрана для сканирования на входе.

Важная информация для болельщиков

Билеты обмену и возврату не подлежат

Каждый посетитель, независимо от возраста, должен иметь отдельный билет

Ворота стадиона для входа откроются за два часа до начала матча

"Поддерживайте национальную сборную Украины, надевайте сине-желтую одежду и берите с собой разрешенную патриотическую атрибутику!" - призывают в Украинской ассоциации футбола.