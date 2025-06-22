Україна евакуювала з Ізраїлю 176 людей напередодні ударів США по Ірану, - Зеленський

"Напередодні активних дій Сполучених Штатів щодо обʼєктів ядерної програми в Ірані українські дипломати та ГУР здійснили важливий етап евакуації громадян України та держав-партнерів із зони небезпеки: 176 людей були евакуйовані з Ізраїлю в Єгипет, також триває евакуація з території Ірану в Азербайджан", - заявив він.

Зеленський заявив, загалом було евакуйовано 176 осіб з Ізраїлю до Єгипту, а також триває евакуація з території Ірану до Азербайджану.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доповів про злагоджену роботу українських дипломатів у регіоні та координацію з партнерами для забезпечення безпеки наших громадян.

Серед евакуйованих - не лише українці, а й громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.

Зеленський наголосив, що Україна реагує на всі звернення, продовжує евакуаційні заходи та доручив МЗС і розвідці зробити все можливе для захисту українців і партнерів у зоні конфлікту на Близькому Сході та в регіоні Затоки.