Украина эвакуировала из Израиля 176 человек накануне ударов США по Ирану, - Зеленский

"Накануне активных действий Соединенных Штатов в отношении объектов ядерной программы в Иране украинские дипломаты и ГУР осуществили важный этап эвакуации граждан Украины и государств-партнеров из зоны опасности: 176 человек были эвакуированы из Израиля в Египет, также продолжается эвакуация с территории Ирана в Азербайджан", - заявил он.

Зеленский заявил, всего было эвакуировано 176 человек из Израиля в Египет, а также продолжается эвакуация с территории Ирана в Азербайджан.

Министр иностранных дел Андрей Сибига доложил о слаженной работе украинских дипломатов в регионе и координации с партнерами для обеспечения безопасности наших граждан.

Среди эвакуированных - не только украинцы, но и граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.

Зеленский отметил, что Украина реагирует на все обращения, продолжает эвакуационные мероприятия и поручил МИД и разведке сделать все возможное для защиты украинцев и партнеров в зоне конфликта на Ближнем Востоке и в регионе Залива.