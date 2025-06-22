Україна евакуювала з Ізраїлю 176 людей напередодні ударів США по Ірану, - Зеленський
Україна евакуювала 176 українців із зони небезпеки на Близькому Сході. Президент Володимир Зеленський запевнив, що захист громадян залишається пріоритетом.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Напередодні активних дій Сполучених Штатів щодо обʼєктів ядерної програми в Ірані українські дипломати та ГУР здійснили важливий етап евакуації громадян України та держав-партнерів із зони небезпеки: 176 людей були евакуйовані з Ізраїлю в Єгипет, також триває евакуація з території Ірану в Азербайджан", - заявив він.
Зеленський заявив, загалом було евакуйовано 176 осіб з Ізраїлю до Єгипту, а також триває евакуація з території Ірану до Азербайджану.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доповів про злагоджену роботу українських дипломатів у регіоні та координацію з партнерами для забезпечення безпеки наших громадян.
Серед евакуйованих - не лише українці, а й громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.
Зеленський наголосив, що Україна реагує на всі звернення, продовжує евакуаційні заходи та доручив МЗС і розвідці зробити все можливе для захисту українців і партнерів у зоні конфлікту на Близькому Сході та в регіоні Затоки.
Удари по Ірану в ніч на 22 червня
22 червня 2025 року Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану - Фордо, Натанзі та Ісфахану. Президент Дональд Трамп назвав дану операцію "вражаючим військовим успіхом".
Правда, тепер Ізраїль змушений екстрено закрити свій повітряний простір через очікування удару по Єврейській Державі з боку Тегерана.
При цьому президент США Дональд Трамп пообіцяв, що американці продовжать завдавати ударів, якщо Тегеран не піде на переговори щодо зпключення ядерної угоди.
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