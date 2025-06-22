Украина эвакуировала из Израиля 176 человек накануне ударов США по Ирану, - Зеленский
Украина эвакуировала 176 украинцев из зоны опасности на Ближнем Востоке. Президент Владимир Зеленский заверил, что защита граждан остается приоритетом.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Накануне активных действий Соединенных Штатов в отношении объектов ядерной программы в Иране украинские дипломаты и ГУР осуществили важный этап эвакуации граждан Украины и государств-партнеров из зоны опасности: 176 человек были эвакуированы из Израиля в Египет, также продолжается эвакуация с территории Ирана в Азербайджан", - заявил он.
Зеленский заявил, всего было эвакуировано 176 человек из Израиля в Египет, а также продолжается эвакуация с территории Ирана в Азербайджан.
Министр иностранных дел Андрей Сибига доложил о слаженной работе украинских дипломатов в регионе и координации с партнерами для обеспечения безопасности наших граждан.
Среди эвакуированных - не только украинцы, но и граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.
Зеленский отметил, что Украина реагирует на все обращения, продолжает эвакуационные мероприятия и поручил МИД и разведке сделать все возможное для защиты украинцев и партнеров в зоне конфликта на Ближнем Востоке и в регионе Залива.
Удары по Ирану в ночь на 22 июня
22 июня 2025 года Соединенные Штаты Америки нанесли авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахану. Президент Дональд Трамп назвал данную операцию "впечатляющим военным успехом".
Правда, теперь Израиль вынужден экстренно закрыть свое воздушное пространство из-за ожидания удара по Еврейскому Государству со стороны Тегерана.
При этом президент США Дональд Трамп пообещал, что американцы продолжат наносить удары, если Тегеран не пойдет на переговоры о заключении ядерной сделки.
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