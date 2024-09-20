Україна евакуювала чотирьох громадян із Сирії, один із них - дитина

Що передувало

Нагадаємо, на початку серпня президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна розпочала евакуацію своїх громадян із небезпечних районів Лівану. Тоді вдалося вивезти 21 жінку та дев'ятьох дітей.

При цьому у вересні МЗС України повідомило про евакуацію ще однієї групи українців із Лівану. Їх доправили до Польщі.

У Головному управлінні розвідки оприлюднили відео про те, як проходив процес евакуації.

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