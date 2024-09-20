Украина эвакуировала четырех граждан из Сирии, один из них - ребенок

Украина провела эвакуацию четырех своих граждан из Сирии. В частности, оттуда удалось вывезти ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.
В разведке отметили, что эвакуация произошла в результате совместной работы сотрудников ГУР и Министерства иностранных дел Украины.
"В результате совместных усилий в Украину возвращаются четверо наших граждан - три женщины и один ребенок", - уточнили в ГУР.
Как заверили в военной разведке, Украина всегда придет на помощь своим гражданам, в какой бы точке мира они не находились.
Стоит заметить, что в Сирии уже более 13 лет продолжается гражданская война.
Напомним, в начале августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина начала эвакуацию своих граждан из опасных районов Ливана. Тогда удалось вывезти 21 женщину и девять детей.
При этом в сентябре МИД Украины сообщило об эвакуации еще одной группы украинцев из Ливана. Их доставили в Польшу.
В Главном управлении разведки обнародовали видео о том, как проходил процесс эвакуации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.