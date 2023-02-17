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Україна, ЄС та НАТО вперше проведуть тристоронню зустріч

Фото: Україна, ЄС та НАТО вперше проведуть тристоронню зустріч (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель мають зустрітися у Брюсселі 21 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

Тристоронню зустріч має пройти зранку у штаб-квартирі НАТО. Після неї, о 12:45, запланована спільна пресконференція політиків.

Кулеба повідомив, що це буде перша зустріч представників України, НАТО та ЄС у такому форматі.

"Очікую зустрічі з Єнсом Столтенбергом і Жозепом Боррелем, щоб посилити наше партнерство і співпрацю заради захисту України та Європи", - зазначив він.

Нагадаємо, Столтенберг зазначив, що Україна стане членом НАТО, проте зараз пріоритетним є її перемога у війні проти Росії.

До того ж, генсек НАТО вважає, що протистояння Альянсу з Росією може тривати багато років.

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НАТОДмитро КулебаЖозеп БоррельЕвросоюзЄнс Столтенберг