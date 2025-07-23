Національна поліція екстрадувала з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) організаторку схеми під виглядом зборів на дрони для Збройних сил України (ЗСУ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Перебуваючи за кордоном шахрайка організувала разом зі спільниками фінансову піраміду, яка діяла під виглядом постачання дронів українським воїнам. Через цю схему постраждали десятки волонтерів, благодійні організації, IT-компанії та тисячі громадян, які бажали допомогти армії України.
"Замість дронів - фальшиві накладні, вигадані логістичні труднощі та підроблені гарантійні листи. Загальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень - це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій", - пише Нацполіція.
Фото: Україна екстрадувала з ОАЕ шахрайку, яка заробляла під виглядом зборів на дрони (npu.gov.ua)
"Схему" було викрито ще в лютому 2024-го. Усіх співучасників було затримано та повідомлено їм про підозру за ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (ККУ) - шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах.
Загалом "схема" діяла з літа до осені 2023-го. Тоді ж фігуранти створили мережу підконтрольних підприємств і рахунків, через які збирали кошти, зокрема й у криптовалюті. На старті вони все ж виконали кілька замовлень, щоб втертись в довіру, а також пропонували знижки до 20%. Після цього - почали привласнювати гроші під виглядом фіктивних угод.
Правоохоронці задокументували 99 епізодів злочинної діяльності, провели десятки слідчих дій, а також встановили міжнародні зв’язки учасників схеми в ОАЕ, Туреччині, Росії. Арешт було накладено на:
Загальна сума арештованих активів перевищує 20 мільйонів гривень.
"Окремо задокументовано інші епізоди злочинної діяльності групи - під час блекаутів фігуранти продавали неіснуючі старлінки, а в період паливної кризи - фальшиві талони на пальне. Усі ці факти долучено до матеріалів провадження", - додає Нацполіція.
Екстрадована організаторка "схеми" перебуває під вартою. Їй загрожує 12 років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про як Служба безпеки України (СБУ) та Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило на Буковині шахрая, який видавав себе за підполковника СБУ і за гроші обіцяв "посади" в органі.
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