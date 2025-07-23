Находясь за границей мошенница организовала вместе с сообщниками финансовую пирамиду, которая действовала под видом поставки дронов украинским воинам. Из-за этой схемы пострадали десятки волонтеров, благотворительные организации, IT-компании и тысячи граждан, которые хотели помочь армии Украины.

"Вместо дронов - фальшивые накладные, вымышленные логистические трудности и поддельные гарантийные письма. Общие убытки превысили 50 миллионов гривен - это стоимость более 600 современных беспилотников, которые могли работать на передовой", - пишет Нацполиция.

Фото: Украина экстрадировала из ОАЭ мошенницу, которая зарабатывала под видом сборов на дроны (npu.gov.ua)

Детали дела

"Схема" была разоблачена еще в феврале 2024-го. Все соучастники были задержаны и им сообщено о подозрении по ч.5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (УКУ) - мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах.

В общем "схема" действовала с лета до осени 2023-го. Тогда же фигуранты создали сеть подконтрольных предприятий и счетов, через которые собирали средства, в том числе и в криптовалюте. На старте они все же выполнили несколько заказов, чтобы втереться в доверие, а также предлагали скидки до 20%. После этого - начали присваивать деньги под видом фиктивных сделок.



Правоохранители задокументировали 99 эпизодов преступной деятельности, провели десятки следственных действий, а также установили международные связи участников схемы в ОАЭ, Турции, России. Арест был наложен на:

6 авто;

3 квартиры;

более 25 банковских счетов;

16 криптокошельков.

Общая сумма арестованных активов превышает 20 миллионов гривен.



"Отдельно задокументированы другие эпизоды преступной деятельности группы - во время блэкаутов фигуранты продавали несуществующие старлинки, а в период топливного кризиса - фальшивые талоны на топливо. Все эти факты приобщены к материалам производства", - добавляет Нацполиция.

Что грозит

Экстрадированная организатор "схемы" находится под стражей. Ей грозит 12 лет тюрьмы.