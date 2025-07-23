Национальная полиция экстрадировала из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) организатора схемы под видом сборов на дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Находясь за границей мошенница организовала вместе с сообщниками финансовую пирамиду, которая действовала под видом поставки дронов украинским воинам. Из-за этой схемы пострадали десятки волонтеров, благотворительные организации, IT-компании и тысячи граждан, которые хотели помочь армии Украины.
"Вместо дронов - фальшивые накладные, вымышленные логистические трудности и поддельные гарантийные письма. Общие убытки превысили 50 миллионов гривен - это стоимость более 600 современных беспилотников, которые могли работать на передовой", - пишет Нацполиция.
Фото: Украина экстрадировала из ОАЭ мошенницу, которая зарабатывала под видом сборов на дроны (npu.gov.ua)
"Схема" была разоблачена еще в феврале 2024-го. Все соучастники были задержаны и им сообщено о подозрении по ч.5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (УКУ) - мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах.
В общем "схема" действовала с лета до осени 2023-го. Тогда же фигуранты создали сеть подконтрольных предприятий и счетов, через которые собирали средства, в том числе и в криптовалюте. На старте они все же выполнили несколько заказов, чтобы втереться в доверие, а также предлагали скидки до 20%. После этого - начали присваивать деньги под видом фиктивных сделок.
Правоохранители задокументировали 99 эпизодов преступной деятельности, провели десятки следственных действий, а также установили международные связи участников схемы в ОАЭ, Турции, России. Арест был наложен на:
Общая сумма арестованных активов превышает 20 миллионов гривен.
"Отдельно задокументированы другие эпизоды преступной деятельности группы - во время блэкаутов фигуранты продавали несуществующие старлинки, а в период топливного кризиса - фальшивые талоны на топливо. Все эти факты приобщены к материалам производства", - добавляет Нацполиция.
Экстрадированная организатор "схемы" находится под стражей. Ей грозит 12 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило на Буковине мошенника, который выдавал себя за подполковника СБУ и за деньги обещал "должности" в органе.
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