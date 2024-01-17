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На Буковині затримали шахрая, який за гроші обіцяв "посади" в СБУ

Буковина, Середа 17 січня 2024 14:21
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На Буковині затримали шахрая, який за гроші обіцяв "посади" в СБУ Фото: на Буковині затримали шахрая, який за гроші обіцяв "посади" в СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки спільно з ДБР викрили на Буковині шахрая, який видавав себе за підполковника СБУ і за гроші обіцяв "посади" в органі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як встановили правоохоронці, ділок пропонував довірливим українцям фейкове працевлаштування в одне з обласних управлінь СБУ. При цьому вимагав за це грошову винагороду у розмірі 10 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали фігуранта "на гарячому" під час отримання ним усієї суми від одного з "кандидатів".

Встановлено, що "підполковник СБУ" насправді виявився рядовим-прикордонником, який проходить службу за контрактом і не має жодного відношення до Служби безпеки.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

На Буковині затримали шахрая, який за гроші обіцяв &quot;посади&quot; в СБУ

Фото: на Буковині затримали шахрая, який за гроші обіцяв "посади" в СБУ (ssu.gov.ua)

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Служба безпеки України Буковина ДБР шахраї
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