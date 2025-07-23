Украина экстрадировала из ОАЭ мошенницу, которая зарабатывала под видом сборов на дроны
Национальная полиция экстрадировала из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) организатора схемы под видом сборов на дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Находясь за границей мошенница организовала вместе с сообщниками финансовую пирамиду, которая действовала под видом поставки дронов украинским воинам. Из-за этой схемы пострадали десятки волонтеров, благотворительные организации, IT-компании и тысячи граждан, которые хотели помочь армии Украины.
"Вместо дронов - фальшивые накладные, вымышленные логистические трудности и поддельные гарантийные письма. Общие убытки превысили 50 миллионов гривен - это стоимость более 600 современных беспилотников, которые могли работать на передовой", - пишет Нацполиция.
Фото: Украина экстрадировала из ОАЭ мошенницу, которая зарабатывала под видом сборов на дроны (npu.gov.ua)
Детали дела
"Схема" была разоблачена еще в феврале 2024-го. Все соучастники были задержаны и им сообщено о подозрении по ч.5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (УКУ) - мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах.
В общем "схема" действовала с лета до осени 2023-го. Тогда же фигуранты создали сеть подконтрольных предприятий и счетов, через которые собирали средства, в том числе и в криптовалюте. На старте они все же выполнили несколько заказов, чтобы втереться в доверие, а также предлагали скидки до 20%. После этого - начали присваивать деньги под видом фиктивных сделок.
Правоохранители задокументировали 99 эпизодов преступной деятельности, провели десятки следственных действий, а также установили международные связи участников схемы в ОАЭ, Турции, России. Арест был наложен на:
- 6 авто;
- 3 квартиры;
- более 25 банковских счетов;
- 16 криптокошельков.
Общая сумма арестованных активов превышает 20 миллионов гривен.
"Отдельно задокументированы другие эпизоды преступной деятельности группы - во время блэкаутов фигуранты продавали несуществующие старлинки, а в период топливного кризиса - фальшивые талоны на топливо. Все эти факты приобщены к материалам производства", - добавляет Нацполиция.
Что грозит
Экстрадированная организатор "схемы" находится под стражей. Ей грозит 12 лет тюрьмы.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило на Буковине мошенника, который выдавал себя за подполковника СБУ и за деньги обещал "должности" в органе.
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