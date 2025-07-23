ua en ru
Ср, 23 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина экстрадировала из ОАЭ мошенницу, которая зарабатывала под видом сборов на дроны

Среда 23 июля 2025 11:36
UA EN RU
Украина экстрадировала из ОАЭ мошенницу, которая зарабатывала под видом сборов на дроны Фото: Украина экстрадировала из ОАЭ мошенницу, которая зарабатывала под видом сборов на дроны (npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Национальная полиция экстрадировала из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) организатора схемы под видом сборов на дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Находясь за границей мошенница организовала вместе с сообщниками финансовую пирамиду, которая действовала под видом поставки дронов украинским воинам. Из-за этой схемы пострадали десятки волонтеров, благотворительные организации, IT-компании и тысячи граждан, которые хотели помочь армии Украины.

"Вместо дронов - фальшивые накладные, вымышленные логистические трудности и поддельные гарантийные письма. Общие убытки превысили 50 миллионов гривен - это стоимость более 600 современных беспилотников, которые могли работать на передовой", - пишет Нацполиция.

Фото: Украина экстрадировала из ОАЭ мошенницу, которая зарабатывала под видом сборов на дроны (npu.gov.ua)

Детали дела

"Схема" была разоблачена еще в феврале 2024-го. Все соучастники были задержаны и им сообщено о подозрении по ч.5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (УКУ) - мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах.

В общем "схема" действовала с лета до осени 2023-го. Тогда же фигуранты создали сеть подконтрольных предприятий и счетов, через которые собирали средства, в том числе и в криптовалюте. На старте они все же выполнили несколько заказов, чтобы втереться в доверие, а также предлагали скидки до 20%. После этого - начали присваивать деньги под видом фиктивных сделок.

Правоохранители задокументировали 99 эпизодов преступной деятельности, провели десятки следственных действий, а также установили международные связи участников схемы в ОАЭ, Турции, России. Арест был наложен на:

  • 6 авто;
  • 3 квартиры;
  • более 25 банковских счетов;
  • 16 криптокошельков.

Общая сумма арестованных активов превышает 20 миллионов гривен.

"Отдельно задокументированы другие эпизоды преступной деятельности группы - во время блэкаутов фигуранты продавали несуществующие старлинки, а в период топливного кризиса - фальшивые талоны на топливо. Все эти факты приобщены к материалам производства", - добавляет Нацполиция.

Что грозит

Экстрадированная организатор "схемы" находится под стражей. Ей грозит 12 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило на Буковине мошенника, который выдавал себя за подполковника СБУ и за деньги обещал "должности" в органе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Объединенные Арабские Эмираты Мошенники
Новости
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Переговоры Украины и РФ: стали известны место и время встречи делегаций в Стамбуле
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки