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Україна експортувала вже 17 млн тонн агропродукції у межах "зернової ініціативи"

Фото: "зерновий коридор" української агропродукції працює попри будь-які складнощі (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Україна експортувала у межах "зернової ініціативи" понад 17 млн тонн продовольства з портів Великої Одеси для країн Африки, Азіі та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства інфраструктури України.

Як зазначає Мінінфраструктури, тільки за три останні дні з портів Великої Одеси вийшов караван із п'яти суден зі 158,5 тисячі тонн української агропродукції. Серед них балкер TRUE HARMONY з 26 тисячами тонн зерна для Єгипту та балкер LEO 1 з 49,5 тисячі тонн пшениці для Шрі-Ланки.

"Водночас у Босфорі в черзі на інспекцію очікують 98 суден. З них 21 з продовольством на борту, а 77 - ті, що йдуть під завантаження. Більшість з цих суден стоять у Босфорі ще з минулого року через цілеспрямоване гальмування інспекцій росіянами", - наголошується у повідомленні.

Міністерство пояснює, що штучні затримки призводять до зменшення обсягів експорту українського продовольства країнам, які його потребують, а також до мільйонних збитків вантажовласників.

Днями РБК-Україна повідомляло, що Україна, попри війну та бойові дії, зможе втримати лідируючі позиції серед світових постачальників зерна та аграрної продукції цього року. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

Нагадаємо, за час дії "зернового коридору" станом на 4 січня з одеських портів вийшло 605 кораблів, які транспортували 15,9 млн тонн агропродукції.

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