Украина экспортировала уже 17 млн тонн агропродукции в рамках "зерновой инициативы"

Украина экспортировала в рамках "зерновой инициативы" более 17 млн тонн продовольствия из портов Большой Одессы для стран Африки, Азии и Европы.

Как отмечает Мининфраструктуры, только за три последних дня из портов Большой Одессы вышел караван из пяти судов со 158,5 тысячи тонн украинской агропродукции. Среди них балкер TRUE HARMONY с 26 тысячами тонн зерна для Египта и балкер LEO 1 с 49,5 тысячи тонн пшеницы для Шри-Ланки.

"В то же время в Босфоре в очереди инспекцию ожидают 98 судов. Из них 21 с продовольствием на борту, а 77 - идущие под загрузку. Большинство из этих судов стоят в Босфоре еще с прошлого года из-за целенаправленного торможения инспекций россиянами", - отмечается в сообщении.

Министерство объясняет, что искусственные задержки приводят к уменьшению объемов экспорта украинского продовольствия странам, которые в нем нуждаются, а также к миллионным убыткам грузовладельцев.