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Стало відомо, скільки кораблів вийшло з українських портів за час дії "Зернового коридору"

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П'ятниця 30 грудня 2022 03:22
Стало відомо, скільки кораблів вийшло з українських портів за час дії "Зернового коридору" Фото: Зерновим коридором за весь час пройшло 605 кораблів (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Олег Васьків

За 150 днів від початку відправки першого судна з одеських портів у рамках роботи "Зернового коридору" пройшло 605 кораблів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессслужбу Міністерства економіки.

"За 28 днів грудня вийшло 100 кораблів із вантажем у 3,6 мільйона тонн агропродукції. Середня кількість кораблів, відправлених за день, зараз становить менше 4", - зазначили у відомстві.

Загально за час роботи з України вивезли 15,9 мільйона тонн агропродукції. Зокрема пшениці - 4,7 мільйона тонн, кукурудзи - 7 мільйона тонн.

По місяцях експорт продукції становив:

  • Серпень - 1,7 мільйона тонн;
  • Вересень - 3,9 мільйона тонн;
  • Жовтень - 4,2 мільйона тонн;
  • Листопад - 2,6 мільйона тонн;
  • Грудень(станом на 28.12) - 3,6 мільйона тонн.

"У рамках зернової ініціативи з України вийшло 9 кораблів по програмі ООН з вантажем 300 тисяч тонн агропродукції. Також, в межах програми Grain from Ukraine, уже відправлено 3 кораблі з вантажем 80 тисяч тонн пшениці в нужденні країни Африки", - додали у Мінекономіки.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про збільшення обсягів гуманітарної допомоги державам Африки та Азії та змінив умови постачання.

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