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Чи вдасться Україні втриматися у лідерах серед постачальників зерна: оцінка міністра

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Київ, Середа 04 січня 2023 15:31
Чи вдасться Україні втриматися у лідерах серед постачальників зерна: оцінка міністра Фото: міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна, попри війну та бойові дії, зможе втримати лідируючі позиції серед світових постачальників зерна та аграрної продукції цього року.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що вдасться, але насправді для мене, фермерів і загалом для всього ринку це не основна цифра. Основна цифра - це, щоб аграрій цього року мав можливість засіятися і після цього отримати прибуток, щоб земля по максимуму була використана під посів, щоб пайовики отримали орендну плату, і щоб ніякі цикли не були розірвані", - сказав він.

За словами Сольського, головним фактором майбутньої посівної кампанії залишається війна та економічна ситуація, а також робота державних органів, бізнесу, банків та трейдерів.

"За рейтинги ми не турбуємося, ми давно угорі. Така війна, як зараз, за один сезон нас з цього рейтингу не викидує. На якому ми місці, будемо підбивати восени, до цього ми ставимося досить спокійно", - додав він.

Нагадаємо, за час дії "зернового коридору" з одеських портів вийшло 605 кораблів, які транспортували 15,9 млн тонн агропродукції.

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