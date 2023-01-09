Україна експортувала вже 17 млн тонн агропродукції у межах "зернової ініціативи"

Україна експортувала у межах "зернової ініціативи" понад 17 млн тонн продовольства з портів Великої Одеси для країн Африки, Азіі та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Міністерства інфраструктури України.

Як зазначає Мінінфраструктури, тільки за три останні дні з портів Великої Одеси вийшов караван із п'яти суден зі 158,5 тисячі тонн української агропродукції. Серед них балкер TRUE HARMONY з 26 тисячами тонн зерна для Єгипту та балкер LEO 1 з 49,5 тисячі тонн пшениці для Шрі-Ланки.

"Водночас у Босфорі в черзі на інспекцію очікують 98 суден. З них 21 з продовольством на борту, а 77 - ті, що йдуть під завантаження. Більшість з цих суден стоять у Босфорі ще з минулого року через цілеспрямоване гальмування інспекцій росіянами", - наголошується у повідомленні.

Міністерство пояснює, що штучні затримки призводять до зменшення обсягів експорту українського продовольства країнам, які його потребують, а також до мільйонних збитків вантажовласників.