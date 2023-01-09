Украина экспортировала уже 17 млн тонн агропродукции в рамках "зерновой инициативы"
Украина экспортировала в рамках "зерновой инициативы" более 17 млн тонн продовольствия из портов Большой Одессы для стран Африки, Азии и Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства инфраструктуры Украины.
Как отмечает Мининфраструктуры, только за три последних дня из портов Большой Одессы вышел караван из пяти судов со 158,5 тысячи тонн украинской агропродукции. Среди них балкер TRUE HARMONY с 26 тысячами тонн зерна для Египта и балкер LEO 1 с 49,5 тысячи тонн пшеницы для Шри-Ланки.
"В то же время в Босфоре в очереди инспекцию ожидают 98 судов. Из них 21 с продовольствием на борту, а 77 - идущие под загрузку. Большинство из этих судов стоят в Босфоре еще с прошлого года из-за целенаправленного торможения инспекций россиянами", - отмечается в сообщении.
Министерство объясняет, что искусственные задержки приводят к уменьшению объемов экспорта украинского продовольствия странам, которые в нем нуждаются, а также к миллионным убыткам грузовладельцев.
На днях РБК-Украина сообщало, что, несмотря на войну и боевые действия, Украина сможет удержать лидирующие позиции среди мировых поставщиков зерна и аграрной продукции в этом году. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.
Напомним, за время действия "зернового коридора" по состоянию на 4 января из одесских портов вышло 605 кораблей, транспортировавших 15,9 млн тонн агропродукции.
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