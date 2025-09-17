ua en ru
Україна з двома медалями на ЧС-2025: Белінська у фіналі, Винник взяла "срібло"

Середа 17 вересня 2025 23:21
Україна з двома медалями на ЧС-2025: Белінська у фіналі, Винник взяла "срібло"
Автор: Катерина Урсатій

Жіноча збірна України з вільної боротьби вже має дві медалі на чемпіонаті світу-2025 у Загребі. Алла Белінська пробилася до фіналу у вазі до 72 кг і побореться за "золото", а Марія Винник стала віцечемпіонкою світу у категорії до 59 кг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Белінська у "золотому" фіналі

У п’ятий змагальний день Алла Белінська стартувала з перемоги у 1/8 фіналу над хорваткою Веронікою Вільк (4:0). У чвертьфіналі українка здолала бронзову призерку Євро-2025 Полен Деніс Лекарпентьє (4:2).

У півфіналі чинна чемпіонка Європи зустрілася з представницею Киргизстану Нурзат Нуртаєвою. Сутичка тривала усі п’ять хвилин, а Белінська здобула впевнену перемогу з рахунком 11:6.

Таким чином українка вийшла до фіналу та гарантувала країні другу нагороду на світовій першості. У вирішальній сутичці вона зійдеться з туркенею Несрін Баш, яку перемогла у фіналі чемпіонату Європи-2024.

Для Белінської це буде перша медаль чемпіонату світу в кар’єрі. Раніше вона не долала бар’єр втішних раундів: у 2022 році поступилася в першій втішній сутичці, а у 2017-му вибула в 1/8 фіналу.

Фінал у вазі до 72 кг відбудеться у четвер, 18 вересня, о 18:02 за київським часом.

Винник здобула "срібло"

Марія Винник стала першою призеркою ЧС-2025 у складі України. У ваговій категорії до 59 кг вона виграла три стартові сутички, не залишивши шансів суперницям: 10:0 проти угорки Ерiки Богнар, 11:0 проти норвежки Отелі Хоє та 10:5 у півфіналі проти канадки Лоуренс Боурегар.

У фіналі українка зустрілася з 19-річною японкою Сакурою Оніші. Після трьох хвилин боротьби суперниця вела з рахунком 9:6, а на початку четвертої довела перевагу до 11:6. Попри успішний челендж української команди, японка зберегла контроль та завершила поєдинок перемогою 17:8.

Для Винник це перша нагорода на дорослому чемпіонаті світу. У 2023 році вона зупинилася на 10-й позиції.

Інші результати українських борчинь

Дві чемпіонки Європи поступилися у сутичках за "бронзу". Анастасія Алпєєва (76 кг) програла американці Кайлі Велкер (2:6), а Ірина Коляденко (65 кг) поступилася молдовській спортсменці Іріні Рінгачі (3:6).

Водночас Алпєєва ще має шанс на нагороду – вона пробилася до "бронзового" фіналу, який відбудеться 18 вересня. Коляденко продовжить боротьбу через втішні раунди.

Україна Чемпіонат світу
