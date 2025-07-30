Україна дуже близька до створення балістичних ракет, - Шмигаль

Створення балістики в Україні

Нагадаємо, у травні цього року президент України Володимир Зеленський доручив максимально прискорити створення балістичних ракет.

"Завдання - максимально прискорювати створення української балістики. Наша далекобійність - це чітка й ефективна гарантія безпеки для України", - наголосив глава держави.

У серпні минулого року Зеленський розповів, що Україна провела позитивні випробування першої балістичної ракети власного виробництва.

Зі свого боку радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що її радіус дії може становити до 700 кілометрів.

При цьому радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін нещодавно зазначав, що українська балістика виробляється серійно.

За словами колишнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна, Україна застосовує таке озброєння щомісяця.

Більш детально про те, куди може дістати українська балістика, - в матеріалі РБК-Україна.