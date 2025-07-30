Украина очень близка к созданию баллистических ракет, - Шмыгаль

Создание баллистики в Украине

Напомним, в мае этого года президент Украины Владимир Зеленский поручил максимально ускорить создание баллистических ракет.

"Задача - максимально ускорять создание украинской баллистики. Наша дальнобойность - это четкая и эффективная гарантия безопасности для Украины", - подчеркнул глава государства.

В августе прошлого года Зеленский рассказал, что Украина провела положительные испытания первой баллистической ракеты собственного производства.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что ее радиус действия может составлять до 700 километров.

При этом советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин недавно отмечал, что украинская баллистика производится серийно.

По словам бывшего министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина, Украина применяет такое вооружение ежемесячно.

Более подробно о том, куда может достать украинская баллистика, - в материале РБК-Украина.