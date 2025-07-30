Украина очень близка к созданию баллистических ракет, - Шмыгаль

Украина работает над созданием баллистических ракет. И она очень близка к тому, чтобы иметь собственное оружие для ударов вглубь России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью BBC News Украина.

Отвечая на вопрос, когда можно будет увидеть украинские баллистические ракеты и регулярное использование по целям в России, Шмыгаль отметил, что Украина очень близка к этому. "Президент Украины уже анонсировал, что Украина будет иметь свою баллистику. Мы очень к этому близки. Это в принципе все, что я публично могу сказать по этому поводу", - сказал глава Минобороны.