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Україна драматично програла Бразилії у відборі на Олімпіаду

Україна, Четвер 05 жовтня 2023 12:16
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Україна драматично програла Бразилії у відборі на Олімпіаду Фото: Україна програла Бразилії у відборі на Олімпіаду (facebook.com/fvu.in.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Чоловіча збірна України з волейболу поступилася команді Бразилії у відборі на Олімпійські ігри-2024. Вони відбудуться у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію матчу.

Українська збірна провела четвертий матч у кваліфікації на Олімпіаду-2024. Українці у драматичному матчі на тайбрейку поступилися чинним бронзовим призерам чемпіонату світу - збірній Бразилії.

Це вже третя поразка чоловічої команди України у кваліфікації на Олімпіаду. У стартовому матчі відбору українці програли Кубі, після чого перемогли Іран та програли чинному чемпіону світу - Італії.

Українців чекають матчі з Катаром (6 жовтня), Чехією (7 жовтня) та Німеччиною (8 жовтня).

Варто зазначити, що у відбірковому турнірі на Олімпіаду беруть участь 24 команди. Збірні поділені на три групи. На Олімпійські ігри потраплять по дві найкращі команди з кожної групи.

Нагадаємо, раніше чоловіча збірна України з волейболу програла Словенії у чвертьфіналі Євро-2023.

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Збірна України Бразилия Волейбол
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