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Украина драматически проиграла Бразилии в отборе на Олимпиаду

Украина, Четверг 05 октября 2023 12:16
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Украина драматически проиграла Бразилии в отборе на Олимпиаду Фото: Украина проиграла Бразилии в отборе на Олимпиаду (facebook.com/fvu.in.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Мужская сборная Украины по волейболу уступила команде Бразилии в отборе на Олимпийские игры-2024. Они пройдут в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.

Украинская сборная провела четвертый матч в квалификации на Олимпиаду-2024. Украинцы в драматическом матче на тай-брейке уступили действующим бронзовым призерам чемпионата мира - сборной Бразилии.

Это уже третье поражение мужской команды Украины у квалификации на Олимпиаду. В стартовом матче отбора украинцы проиграли Кубе, после чего победили Иран и проиграли действующему чемпиону мира - Италии.

Украинцев ждут матчи с Катаром (6 октября), Чехией (7 октября) и Германией (8 октября).

Следует отметить, что в отборочном турнире на Олимпиаду принимают участие 24 команды. Сборные поделены на три группы. На Олимпийские игры попадут по две лучшие команды из каждой группы.

Напомним, ранее мужская сборная Украины по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале Евро-2023.

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