Украина драматически проиграла Бразилии в отборе на Олимпиаду

Мужская сборная Украины по волейболу уступила команде Бразилии в отборе на Олимпийские игры-2024. Они пройдут в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.

Украинская сборная провела четвертый матч в квалификации на Олимпиаду-2024. Украинцы в драматическом матче на тай-брейке уступили действующим бронзовым призерам чемпионата мира - сборной Бразилии.

Это уже третье поражение мужской команды Украины у квалификации на Олимпиаду. В стартовом матче отбора украинцы проиграли Кубе, после чего победили Иран и проиграли действующему чемпиону мира - Италии.

Украинцев ждут матчи с Катаром (6 октября), Чехией (7 октября) и Германией (8 октября).

Следует отметить, что в отборочном турнире на Олимпиаду принимают участие 24 команды. Сборные поделены на три группы. На Олимпийские игры попадут по две лучшие команды из каждой группы.