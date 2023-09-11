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Євро-2023: Україна не змогла взяти реванш у Словенії за ЧС-2022 та вилетіла в чвертьфіналі

Варна, Понеділок 11 вересня 2023 19:45
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Євро-2023: Україна не змогла взяти реванш у Словенії за ЧС-2022 та вилетіла в чвертьфіналі Фото: Старань Юрія Семенюка та Юрія Синиці забракло для перемоги (cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Волейбольна збірна України поступилася національній команді Словенії в 1/4 фіналу чемпіонату Європи 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи, чоловіки, 1/4 фіналу

Словенія – Україна – 3:1 (25:17, 31:29, 21:25, 25:23)

Після рівного старту зустрічі балканці захопили ініціативу. Словенці впродовж першої партії методично збільшували власну перевагу. "Синьо-жовті" намагалися втриматися в темпі опонентів, але в підсумку відстали на 8 пунктів.

Зате спробували реваншуватися в другому сеті. Збірна Словенії знову вела більшу частину партії, але в кінцівці українці наздогнали балканську команду (20:20). Розпочалася гра нервів, що змусила грати додаткові розіграші. Незабаром цифри на табло вже показували нічию 29:29. Однак, словенці взяли два очки поспіль і закріпили власну перевагу.

"Синьо-жовті" прийшли до тями в середині третьої партії. Українська збірна не тільки вирівняла гру, а й створила 7-очковий гандикап перед фінальним відрізком сету (19:12). Словенія відіграти таке відставання вже не змогла, тож поступилася з -4.

Справжні гойдалки з драматичним кінцем розгорнулися в четвертій партії. Лідерство кілька разів переходило з рук у руки. На фінальному відрізку сету рахунок тричі був рівним (20:20, 22:22, 23:23). Утім, на цьому фарт "синьо-жовтих" закінчився. Словенці на класі здобули два пункти, які й вивели їх у півфінал.

Отже, збірна Словенії залишається нездоланним бар'єром для українців на великих турнірах. У серпні "синьо-жовті" програли балканцям на груповому етапі Євро-2023, торік поступилися в чвертьфіналі чемпіонату світу, а в 2018 році зазнали поразки в Золотій Євролізі. Остання перемога України над словенцями на рівні європейських і світових форумів датована ще 2012-м.

До слова, футбольна збірна України розписала бойову нічию з Англією у відборі до Євро-2024.

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