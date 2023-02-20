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Україна досягла успіху у війні всупереч усім очікуванням й перемагатиме надалі, - Байден

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Понеділок 20 лютого 2023 12:25
Україна досягла успіху у війні всупереч усім очікуванням й перемагатиме надалі, - Байден Фото: Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

Війна в Україні стала найбільшим наземним збройним конфліктом в Європі за останні три чверті століття. Водночас немає сумніву у тому, що українці й надалі здобуватимуть перемоги на полі битви.

Про це заявив президент США Джо Байден під час спільного брифінгу з лідером України Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Це найбільша наземна війна в Європі за три чверті століття. І ви в ній досягли успіху, всупереч усім очікуванням, крім ваших власних. І я впевнений, що ви і далі будете перемагати", - заявив президент США.

За словами Байдена, великим викликом для американської адміністрації стало вибудовування міжнародної коаліції на підтримку України.

"Ми вибудували коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, по всьому світу, куди входить понад 50 країн", - додав Байден.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент США, сьогодні 20 лютого, прибув Київ з неанонсованим візитом. Агентство розкриває усі подробиці його поїздки.

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