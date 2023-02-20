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Украина добилась успеха в войне вопреки всем ожиданиям и будет побеждать в дальнейшем, - Байден

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Понедельник 20 февраля 2023 12:25
Украина добилась успеха в войне вопреки всем ожиданиям и будет побеждать в дальнейшем, - Байден Фото: Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

Война в Украине стала самым большим наземным вооруженным конфликтом в Европе за последние три четверти века. В то же время нет сомнения в том, что украинцы и дальше будут одерживать победы на поле битвы.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время совместного брифинга с лидером Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Это самая большая наземная война в Европе за три четверти века. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать", - заявил президент США.

По словам Байдена, большим вызовом для американской администрации стало выстраивание международной коалиции в поддержку Украины.

"Мы выстроили коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, по всему миру, куда входит более 50 стран", - добавил Байден.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент США, сегодня 20 февраля, прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Агентство раскрывает все подробности его поездки.

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