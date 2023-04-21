Україна досягла безпрецедентного рівня сумісності з НАТО, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Він подякував йому за координацію допомоги Альянсу Україні.

Як пише РБК-Україна, про це він повідомив у своєму Twitter.

"Я радий, що отримав зелене світло для нашої тісної співпраці з NSPA, закупівельною агенцією НАТО. Це включатиме Національний огляд закупівель і найкращі у своєму роді поради для Міністерства оборони України", - написав Резніков.

Він нагадав, що Україні необхідні відмінні оборонні закупівлі як для того, щоб виграти війну, так і для того, щоб бути ефективними в майбутньому.

"Україна досягла безпрецедентного рівня оперативної сумісності з НАТО. Ми, де-факто, вже є частиною безпекового простору Альянсу. Я висловив сподівання, що це прискорить прийняття політичних рішень щодо інтеграції нашої країни в НАТО", - підкреслив міністр.