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Україна досягла безпрецедентного рівня сумісності з НАТО, - Резніков

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Він подякував йому за координацію допомоги Альянсу Україні.

Як пише РБК-Україна, про це він повідомив у своєму Twitter.

"Я радий, що отримав зелене світло для нашої тісної співпраці з NSPA, закупівельною агенцією НАТО. Це включатиме Національний огляд закупівель і найкращі у своєму роді поради для Міністерства оборони України", - написав Резніков.

Він нагадав, що Україні необхідні відмінні оборонні закупівлі як для того, щоб виграти війну, так і для того, щоб бути ефективними в майбутньому.

"Україна досягла безпрецедентного рівня оперативної сумісності з НАТО. Ми, де-факто, вже є частиною безпекового простору Альянсу. Я висловив сподівання, що це прискорить прийняття політичних рішень щодо інтеграції нашої країни в НАТО", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, як заявив глава Пентагону Ллойд Остін, на зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" будуть обговорені три ключові питання: ППО, боєприпаси та засоби підтримки.

Тим часом глава Міноборони Олексій Резніков підкреслив, на засіданні будуть обговорювати стратегію нашої держави у боротьбі проти Росії, а також потреби ЗСУ.

Детальніше про очікування від "Рамштайну-11" читайте в матеріалі РБК-Україна.

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