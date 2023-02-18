Україна доставила вже 110 тисяч тонн зерна до Ефіопії та Сомалі

"Завдяки спільним зусиллям України, країн-партнерів та WFP вдалося реалізувати поставки 110 тисяч тонн зерна до Ефіопії та Сомалі", - написав Зеленський.

Як повідомляється, 15 лютого у Чорноморську почалась загрузка судна Mv Valsimitis 25 тисячами тонн зерна для Кенії. Також прийнято рішення про відправку вантажів до Ємену, Судану та Нігерії.

Зазначено, що кожне судно із зерном, відправлене у межах Grain from Ukraine, забезпечує потребу у продовольстві в середньому для 90 тисяч людей.

За словами президента, для підсилення зернової ініціативи до Групи з питань запобігання голоду приєдналися перші амбасадори - знавці Африканського континенту. Вони допомагатимуть масштабувати реалізацію проекту.

"Україна була і залишатиметься гарантом світової продовольчої безпеки. І продовжуватиме робити свій ключовий внесок", - підкреслив глава держави.