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Украина доставила уже 110 тысяч тонн зерна в Эфиопию и Сомали

Фото: Украина доставила уже 110 тысяч тонн зерна в Эфиопию и Сомали (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

В рамках программы Grain From Ukraine Украина доставила 110 тысяч тонн зерна в Эфиопию и Сомали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Благодаря совместным усилиям Украины, стран-партнеров и WFP удалось реализовать поставки 110 тысяч тонн зерна в Эфиопию и Сомали", - написал Зеленский.

Как сообщается, 15 февраля в Черноморске началась загрузка судна Mv Valsimitis 25 тысяч тонн зерна для Кении. Также принято решение об отправке грузов в Йемен, Судан и Нигерию.

Отмечено, что каждое судно с зерном, отправленное в рамках Grain from Ukraine, обеспечивает потребность в продовольствии в среднем для 90 тысяч человек.

По словам президента, для усиления зерновой инициативы к Группе по предотвращению голода присоединились первые амбасадоры - знатоки Африканского континента. Они помогут масштабировать реализацию проекта.

"Украина была и будет оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. И будет продолжать вносить свой ключевой вклад", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина доставит 25 тысяч тонн пшеницы в Кению и 5 тысяч тонн в Эфиопию в рамках программы Grain From Ukraine.

Также ранее мы писали, что с начала действия зерновой сделки из украинских портов в общей сложности было отправлено 21 043 307 тонн сельскохозяйственной продукции.

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Африказерновой коридорКенияСомалиЭфиопия