Украина доставила уже 110 тысяч тонн зерна в Эфиопию и Сомали

"Благодаря совместным усилиям Украины, стран-партнеров и WFP удалось реализовать поставки 110 тысяч тонн зерна в Эфиопию и Сомали", - написал Зеленский.

Как сообщается, 15 февраля в Черноморске началась загрузка судна Mv Valsimitis 25 тысяч тонн зерна для Кении. Также принято решение об отправке грузов в Йемен, Судан и Нигерию.

Отмечено, что каждое судно с зерном, отправленное в рамках Grain from Ukraine, обеспечивает потребность в продовольствии в среднем для 90 тысяч человек.

По словам президента, для усиления зерновой инициативы к Группе по предотвращению голода присоединились первые амбасадоры - знатоки Африканского континента. Они помогут масштабировать реализацию проекта.

"Украина была и будет оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. И будет продолжать вносить свой ключевой вклад", - подчеркнул глава государства.