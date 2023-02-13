Зернова угода: з українських портів уже відправили понад 21 мільйон тонн продовольства

Від початку дії зернової угоди з українських портів загало було відправлено 21 043 307 тонн сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ООН.

В Організації Об'єднаних Націй вказали, що на кукурудзу припадає 47%, пшеницю - 29%, соняшникову олію та шрот - по 5%, решта вантажів - 14%. За географічним розподілом, серед отримувачів вантажів: Китай (4,2 мільйона тонн);

Іспанія (3,8 мільйона);

Туреччина (2,4 мільйона);

Нідерланди (1,2 мільйона);

Єгипет (724,7 тисяч тонн). До слова, згідно з інформацією, яку надає ООН, 12 лютого з портів України вийшли чотири судна з продовольством.