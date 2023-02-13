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Зернова угода: з українських портів уже відправили понад 21 мільйон тонн продовольства

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Понеділок 13 лютого 2023 03:16
Зернова угода: з українських портів уже відправили понад 21 мільйон тонн продовольства Фото: З українських портів уже вілправили понад 21 мільйон тонн зерна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Від початку дії зернової угоди з українських портів загало було відправлено 21 043 307 тонн сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ООН.

В Організації Об'єднаних Націй вказали, що на кукурудзу припадає 47%, пшеницю - 29%, соняшникову олію та шрот - по 5%, решта вантажів - 14%.

За географічним розподілом, серед отримувачів вантажів:

  • Китай (4,2 мільйона тонн);
  • Іспанія (3,8 мільйона);
  • Туреччина (2,4 мільйона);
  • Нідерланди (1,2 мільйона);
  • Єгипет (724,7 тисяч тонн).

До слова, згідно з інформацією, яку надає ООН, 12 лютого з портів України вийшли чотири судна з продовольством.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що настав час розширити зернову угоду на порти Миколаївської області та прибрати будь-які перешкоди.

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ООН Черное море зерновий коридор
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