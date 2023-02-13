Зернова угода: з українських портів уже відправили понад 21 мільйон тонн продовольства
Фото: З українських портів уже вілправили понад 21 мільйон тонн зерна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Від початку дії зернової угоди з українських портів загало було відправлено 21 043 307 тонн сільськогосподарської продукції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ООН.
В Організації Об'єднаних Націй вказали, що на кукурудзу припадає 47%, пшеницю - 29%, соняшникову олію та шрот - по 5%, решта вантажів - 14%.
За географічним розподілом, серед отримувачів вантажів:
- Китай (4,2 мільйона тонн);
- Іспанія (3,8 мільйона);
- Туреччина (2,4 мільйона);
- Нідерланди (1,2 мільйона);
- Єгипет (724,7 тисяч тонн).
До слова, згідно з інформацією, яку надає ООН, 12 лютого з портів України вийшли чотири судна з продовольством.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що настав час розширити зернову угоду на порти Миколаївської області та прибрати будь-які перешкоди.
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