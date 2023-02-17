ua ru
Пт, 17 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна доставить судно з пшеницею до Кенії та Ефіопії

Новость на русском →
П'ятниця 17 лютого 2023 15:31
Україна доставить судно з пшеницею до Кенії та Ефіопії Фото: Україна доставить судно з пшеницею до Кенії та Ефіопії (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна доставить 25 тисяч тонн пшениці до Кенії та 5 тисяч тонн до Ефіопії у рамках програми Grain From Ukraine.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури.

Повідомляється, у порту "Чорноморськ" йдуть роботи з завантаження пшениці на балкер VALSAMITIS.

Так, це вже п'яте судно в рамках програми Grain From Ukraine, мета якої надати українську пшеницю країнам, що потерпають від продовольчої кризи.

Серед таких країн - Кенія та Ефіопія, які отримають цю партію пшениці завдяки донатам Британії, Норвегії, Бельгії, Нідерландів, Швейцарії, Італії, Словенії та Чехії.

До того ж, зараз йде розвантаження четвертого судна в порту Джибуті. Балкер АMIRA HANA доставив для Ефіопії 30 тисяч тонн української пшениці.

Окрім того, сьогодні вранці порт ️"Одеса" прийняв балкер ROYAL STAR, який також повезе гуманітарну пшеницю.

Нагадаємо, Україна закликала ООН та Туреччину вплинути на саботаж РФ щодо "зернової ініціативи".

До того ж, у Мінінфраструктури анонсували переговори про продовження "зернового коридору".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
зерновий коридор МІУ
NEWS
Головна тема – Україна. Чого чекати від Мюнхенської конференції-2023
Головна тема – Україна. Чого чекати від Мюнхенської конференції-2023
DAILY
Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не можна допустити замороження конфлікту, ворог має бути знищений